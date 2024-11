O técnico da seleção de Israel, Ran Ben Shimon, concedeu entrevista nesta quarta-feira e pediu que seus jogadores se concentrem apenas em jogar futebol no duelo diante da França, em jogo válido pela Liga das Nações. As duas seleções se enfrentam nesta quinta-feira, em Paris. A partida vem sendo considerada de alto risco diante do contexto de guerra que o País atravessa. O confronto terá um forte esquema de segurança.