Tatum acerta arremesso de 3 a 0,4 segundo do fim da prorrogação, e Celtics vencem Raptors

Diante de sua torcida, Jayson Tatum teve uma chance de definir a vitória do Boston Celtics no final do tempo regulamentar, mas falhou. Com o empate em 112, o jogo contra o Toronto Raptors foi para a prorrogação. A bola voltou a estar com Tatum, que acertou um arremesso de 3 pontos faltando 0,4 segundo para o término do tempo extra. "JT para três", anunciou o locutor do TD Garden, e a torcida explodiu para comemorar a vitória por 126 a 123 na noite de sábado (16).