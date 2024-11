Com 100% de aproveitamento no ATP Finals de Turim, o número um do mundo Jannik Sinner confirmou o seu favoritismo e derrotou o russo Daniil Medvedev (4º no ranking) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h13, em partida realizada nesta quinta-feira. Nesta fase de grupos, o líder do ranking encerrou a participação com três vitórias em três partidas.