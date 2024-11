Atual campeã, a Itália está novamente na final da Copa Davis. A classificação foi confirmada neste sábado com Jannik Sinner, número 1 do mundo, vencendo Alex de Minaur, nono colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h29min de partida. Mais cedo, o também italiano Matteo Berrettiniv havia vencido o australiano Thanasi Kokkinakis por 2 a 1 (6/7 (6/8), 6/3 e 7/5).