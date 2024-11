Ganhar o confronto direto com o Bahia, por 3 a 0, deixou o São Paulo muito bem na luta por vaga à Libertadores de 2025, mesmo que para a fase prévia. Na matemática do clube, entre 9 ou 10 pontos são suficientes para a equipe fechar no G-6 - está em sexto, com 54 pontos - e a volta ao MorumBis virou arma para conquistar a meta.