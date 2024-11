A tenista Aryna Sabalenka vai terminar a temporada como número 1 do ranking mundial. A belarussa foi beneficiada, nesta terça-feira, pela derrota da polonesa Iga Swiatek diante da norte-americana Coco Gauff, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, no ATP Finals, em Riad, Arábia Saudita.