A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Atlético-MG e pediu a interdição da Arena MRV por causa dos atos de violência e vandalismo por parte da torcida atleticana no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no domingo, em Belo Horizonte. A partida foi vencida por 1 a 0 pelos cariocas, que garantiram o pentacampeonato do torneio nacional.