Polícia procura líderes da Mancha Alviverde e faz busca e apreensão em sede organizada

Agentes da Polícia Civil e do Departamento de Operações Estratégicas (Dope), além de promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumprem na manhã desta sexta-feira, mandatos de prisão e de busca e apreensão contra membros da Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras. Eles são acusados de envolvimento na emboscada contra a Máfia Azul, do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã. No episódio, um torcedor morreu e outros 17 ficaram feridos,