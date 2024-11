Em uma sessão marcada por derrapagens no novo asfalto do Autódromo de Interlagos, o inglês Lando Norris foi o mais rápido do único treino livre do GP de São Paulo de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto da McLaren foi seguido de perto pelo também britânico George Russell, da Mercedes, e pelo surpreendente Oliver Bearman, que entrou no treino de última hora, pela Haas.