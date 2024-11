A corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá Oscar Piastri, da McLaren, na pole position. Na tarde desta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o australiano anotou o tempo de 1min08s899 e vai partir do primeiro lugar na corrida de 24 voltas de sábado. Lando Norris, seu parceiro de equipe, fará companhia na primeira fila, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.