O Palmeiras fez neste domingo o seu último treino antes do clássico com o Corinthians, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e aprimoraram cruzamentos e finalizações. Na parte final, houve um descontraído recreativo e, antes da ida ao vestiário, um aperfeiçoamento de faltas e pênaltis.