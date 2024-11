O Palmeiras terá um reforço importante para o clássico com o Corinthians, nesta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Murilo, recuperado de uma lesão na coxa direita, treinou em tempo integral neste sábado e se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira.