Neymar é um dos jogadores que mais recebe dinheiro no futebol e, desde 2006, seu empresário é familiar. O pai é dono da marca e da imagem do jogador e confessou que ficou rico antes do filho. Segundo ele, até 2013, o maior salário de Neymar era de R$ 200 mil. Nessa mesma época, o empresário já faturava R$ 40 milhões com sua empresa.