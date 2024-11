Mais novo brasileiro da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto está aos poucos se tornando conhecido do grande público. Nesta semana as buscas pelo piloto de 20 anos no Google dispararam, com um aumento de 10 vezes no Brasil entre terça e quarta-feira, justamente o dia em que foi anunciado como titular da Sauber-Audi para a temporada 2025 da F-1.