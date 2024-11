O sérvio Novak Djokovic anunciou, neste sábado, que terá o britânico Andy Murray como seu novo treinador. O experiente tenista, número 7 do mundo, vinha treinando sozinho desde março deste ano, quando encerrou a parceria de seis anos com o técnico croata Goran Ivanisevic, com quem venceu nove torneios de Grand Slam.