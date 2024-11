Lando Norris foi o grande derrotado no GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo, no Autódromo de Interlagos. Após fazer a pole position no treino classificatório e ver seu rival na busca pelo título, Max Verstappen, se classificar em 17º, o piloto da McLaren sofreu na corrida, chegando em sexto, enquanto o holandês venceu a prova e ficou muito próximo de conquistar seu quarto título.