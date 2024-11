Em sua segunda partida após um ano longe dos gramados, Neymar sentiu nova lesão e teve de ser substituído pouco depois de ter entrado em campo. O brasileiro começou a partida entre Al-Hilal e Esteghlal pela Liga dos Campeões da Ásia no banco de reservas e foi chamado aos 12 minutos do segundo tempo. Em um ataque do Al-Hilal, porém, o jogador sentiu dores na coxa e teve que ser substituído aos 40 minutos da segunda etapa.