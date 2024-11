A Arábia Saudita lançou nas redes sociais a sua candidatura oficial para sediar a Copa do Mundo de 2034. Uma das referências do futebol local, o brasileiro Neymar surgiu como uma espécie de "garoto-propaganda" do vídeo e fez questão de exaltar a sua boa relação com a nação árabe. Entre outras coisas, ele disse estar feliz e incentivou a ida de outros atletas de prestígio internacional.