Depois de ter uma lesão na coxa confirmada pelo Al-Hilal, Neymar desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, a fim de complementar a parte do tratamento para se recuperar da contusão. No aeroporto, o atacante do clube árabe, foi questionado por um funcionário - e torcedor do Fortaleza - se o jogador assinaria com a equipe cearense. Neymar se divertiu com a pergunta e disse que "seria um prazer".