Força palmeirense na temporada, a defesa de Abel Ferreira deve contar com os titulares Gustavo Gómez e Murilo na visita ao Atlético-GO, neste sábado, pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogador brasileiro não teve lesão detectada após ser substituído em Salvador e pode ser escalado por Abel Ferreira ao lado do paraguaio, que alerta para "partida difícil" na casa do lanterna Atlético-GO.