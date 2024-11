O técnico Luís Zubeldía não para de receber notícias animadoras no São Paulo. Nesta quinta-feira, enquanto parte do elenco completava os exames médicos e oftalmológicos na parte interna do CT da Barra Funda, o meio-campista Michel Araújo trabalhava com bola no campo em mais um passo para o retorno após lesão no joelho.