Nos segundos finais, Oscar Piastri (McLaren) cravou o melhor tempo do treino de classificação para a corrida sprint do GP Brasil de Fórmula 1. Ele superou seu companheiro na equipe "papaya", Lando Norris. Vice-líder do campeonato, o britânico havia feito o melhor tempo no treino livre na manhã desta sexta-feira (1). Líder do Mundial, Max Verstappen (Red Bull) fechou a sessão em quarto lugar.