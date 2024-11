Uma das principais lideranças da seleção brasileira nos últimos anos, o zagueiro Marquinhos exaltou a estabilidade no comando da equipe com a chegada de Dorival Júnior à função de técnico. Na avaliação do defensor, o crescimento da equipe nas últimas partidas tem relação direta com a manutenção do trabalho, em contraposição às mudanças de treinador ao longo do tumultuado ano de 2023.