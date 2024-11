O empate amargo com o Grêmio por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi a única preocupação que os torcedores do Fluminense levaram para casa. Durante a partida foram vistas cenas que deixaram transparecer um possível desequilíbrio emocional da equipe, que continua lutando contra o rebaixamento. A principal delas uma discussão entre o lateral Marcelo e o técnico Mano Menezes.