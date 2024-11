O líder da barra brava do Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, foi morto a tiros na noite deste sábado, em Santa Fe, na Argentina. A ação aconteceu próximo do estádio Gigante de Arroyito, casa do clube, onde pouco antes o time havia perdido por 1 a 0 para o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino.