Lesões no joelho preocupam, somam 30 casos na temporada e acendem alerta no futebol brasileiro

Não é de hoje que problemas no joelho preocupam o mundo do futebol. Mas uma lesão em específico vem tirando o sono de treinadores e dirigentes no futebol brasileiro neste ano: a LCA, ou lesão do ligamento cruzado anterior. Nesta temporada, já foram registrados 30 casos - 15 deles na Série A e 15 na Série B do Campeonato Brasileiro. O rompimento dessa estrutura é a principal causa de indicação cirúrgica entre atletas profissionais, podendo tirá-los de atividade por longos períodos.