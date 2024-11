O Brasil abriu com derrota o confronto com a Argentina pelos playoffs da Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Laura Pigossi fez um bom começo de partida, mas acabou levando uma dura virada de Solana Sierra pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em 2h18min de partida.