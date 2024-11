A convocação da seleção brasileira para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo repercutiu na Arábia Saudita. Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, questionou a ausência do lateral Renan Lodi na lista divulgada por Dorival Júnior na última sexta-feira. Para o português, Lodi é o melhor da posição atualmente.