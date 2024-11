Irmã e presidente do instituto que leva o nome de Ayrton Senna, Viviane não poupou elogios à série da Netflix, a ser lançada mundialmente na sexta-feira, sobre a trajetória do ídolo nacional. Para a familiar, Senna, produção de uma temporada com seis episódios, representa com fidelidade os "valores" do irmão e conta com "atores sensacionais".