A Inter de Milão entrou em campo com a intenção de buscar os três pontos contra o líder do Campeonato Italiano. Como saiu atrás do placar, fez o que pôde para ao menos somar um no empate por 1 a 1 com o Napoli, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, pela 12ª rodada. Resultado que impede a equipe de Nápoles de disparar na liderança da competição.