Tudo igual no duelo direto para ver quem abriria distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No início da 32ª rodada, o Fluminense chegou a virar o marcador, mas o Grêmio buscou o empate nos acréscimos, por 2 a 2, em jogo isolado nesta sexta-feira, no Maracanã.