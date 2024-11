O Grêmio perdeu uma grande chance de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em duelo direto e no clássico gaúcho, o time de Renato Portaluppi sofreu a virada, mas buscou o empate nos acréscimos contra o Juventude, por 2 a 2, nesta quarta-feira, pela 34ª rodada. Apesar da luta pela igualdade no placar, o time deixou a Arena do Grêmio sob fortes vaias dos torcedores.