O Fortaleza reforçou o objetivo de correr atrás da liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer, por 3 a 0, o Juventude, neste sábado, pela 32ª rodada dentro do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Foi a primeira vitória do time cearense na casa do rival gaúcho em confronto na elite nacional.