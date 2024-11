Dorival Júnior viu as críticas à seleção brasileira voltarem após o empate por 1 a 1 com a Venezuela, na quinta-feira. Na visão do treinador, as cobranças passaram do ponto e ele usou sua coletiva da prévia conta o Uruguai, rival desta terça-feira na Arena Fonte Nova, em Salvador, como uma maneira de se defender e exaltar a equipe nacional. Na visão do comandante, a evolução é gigante e, com paciência, o povo voltará a ter orgulho.