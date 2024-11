O Guarani e o técnico Allan Aal começarão a discutir a renovação ou a rescisão contratual nesta semana, antes mesmo do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Clube e treinador discutirão pela primeira vez o assunto após o rebaixamento à Série C, o que impacta as condições do clube para manter o comandante e reforçar o elenco.