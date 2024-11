Titular em 33 das 36 partidas disputadas pelo Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ausente no confronto que confirmou o retorno à elite do futebol nacional, na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, na segunda-feira, Diego Pituca vive a expectativa de conquistar o troféu da competição. O jogador espera comemorar a conquista diante da torcida, na Vila Belmiro, neste domingo, após o duelo com o CRB, que será realizado às 16h.