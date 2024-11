O Cruzeiro oficializou nesta sexta-feira a renovação do patrocínio máster com a Betfair por mais uma temporada. O vínculo com a casa de apostas, que completará quatro anos de clube, vai até dezembro de 2026. A anúncio foi feito em vídeo com o ex-lateral Maicon, revelado nas categorias de base celeste e com passagem pela seleção brasileira. O jogador escalou o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, em Minas Gerais, para revelar o acordo.