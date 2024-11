Após um ano de sofrimento para o torcedor santista, o Santos Futebol Clube enfim reconquistou sua posição junto aos times da elite do futebol nacional, na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro praiano é o primeiro da segunda divisão a conseguir o acesso antecipado nesta temporada. A promoção foi confirmada com a vitória do time sobre o Coritiba, em partida válida pela 36ª rodada da competição.