O Corinthians tem apenas o Brasileirão no restante da temporada 2024. O time foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Racing após perder de virada, nesta quinta-feira, por 2 a 1, no estádio El Cilindro, na Argentina. Após abrir o placar com um começo avassalador, a equipe de Ramón Díaz sentiu o baque, tomou a virada e não conseguiu reagir com pouco mais da metade da partida pela frente.