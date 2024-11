A pausa da Data Fifa é a esperança do técnico Ramón Díaz em recuperar Cacá ou André Ramalho até o jogo com o Cruzeiro, dia 20, às 11 horas, na Neo Química Arena. O clube vai utilizar o período sem jogos no Brasileirão para tentar deixar ao menos um dos defensores machucados em condições de formar dupla com Gustavo Henrique. O jovem Renato está de sobreaviso.