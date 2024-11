Com a cabeça na Copa do Brasil, competição na qual está em desvantagem por 3 a 1 na final diante do Flamengo, o técnico Gabriel Milito rodou novamente o elenco do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. No encerramento da 32ª rodada, o time mineiro encontrou dificuldade no entrosamento e com gol no fim, acabou superado pelo lanterna Atlético-GO, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.