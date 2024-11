Não fosse o experiente goleiro Fábio, o Fluminense estaria em uma situação ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro. Com um verdadeiro 'milagre' na etapa final, o 'paredão' do time carioca evitou que sua equipe fosse derrotada no Maracanã, onde empatou por 0 a 0 com o Criciúma, pela 35ª rodada, nesta terça-feira.