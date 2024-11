Disposto a se afastar de vez da zona de rebaixamento e buscar uma vaga em uma competição internacional, preferencialmente a Libertadores, o Corinthians tem aproveitado a pausa de jogos durante a Data Fifa para reforçar as atividades táticas. Neste sábado, o técnico Ramón Díaz comandou um trabalho de enfrentamento, com ênfase em preparar os atletas para diversas situações de jogo, no CT Joaquim Grava.