O CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi, revelou nesta terça-feira que o clube ofereceu assistência ao fotógrafo Nuremberg José Maria, ferido durante a segunda partida da final da Copa do Brasil, no domingo, na Arena MRV, estádio atleticano, em Belo Horizonte. De acordo com Muzzi, o Atlético pretende custear todas as despesas médicas do profissional, que foi atingido por uma bomba em seu pé.