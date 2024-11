O campeão do Brasileirão de 2024 vai sair em uma quarta-feira ou em um domingo. A CBF divulgou nesta terça-feira as datas das duas últimas rodadas da competição com os quatro primeiros colocados jogando no mesmo dia e horário. Se a decisão vir de forma antecipada, o grito de campeão sairia 5 de dezembro, após os jogos das 21h30. Caso fique para a jornada final, todos embates começarão às 16 horas do domingo, dia 8.