O Palmeiras deu mais um passo nesta sexta-feira para o clássico com o Corinthians, agendado para segunda-feira, na Neo Química Arena. Vindo de empate no Allianz Parque por 2 a 2 com o Fortaleza, a equipe terá de buscar os pontos perdidos na casa corintiana de olho na caça ao líder Botafogo. Em crescente na lateral-esquerda, Caio Paulista fará seu primeiro dérbi e não esconde a ansiedade.