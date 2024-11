O Botafogo deu mais um importante passo rumo ao título brasileiro, nesta terça-feira, ao derrotar o Vasco, no Engenhão, por 3 a 0, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A seis jogos do final da competição nacional, o time do técnico Artur Jorge atingiu os 67 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Já a equipe vascaína permanece com 43, em nono lugar.