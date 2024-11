Barcelona confirma lesões de Lamine Yamal e Lewandowski e dupla fica fora da Liga das Nações

O Barcelona confirmou nesta segunda-feira que dois de seus principais jogadores vão ficar entregues ao departamento médico neste período da Data Fifa. Na partida em que o clube catalão acabou derrotado pelo Real Sociedad por 1 a 0, em jogo do Campeonato Espanhol neste fim de semana, Lamine Yamal sofreu uma entorse no tornozelo direito enquanto Lewandowski teve uma lesão na região das costas. Por conta disso, a dupla desfalca as seleções de Espanha e Polônia nas partidas da Liga das Nações.