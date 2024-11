Após desperdiçar a oportunidade de entrar no G-4 do Brasileiro com o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, o auxiliar do São Paulo, Maxi Cuberas, que substituiu o suspenso Luis Zubeldía, disse que a vitória sobre um time que está na zona de rebaixamento não veio por imprecisão nas finalizações.