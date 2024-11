Atlético-MG poupa jogadores e perde do Juventude em Minas antes da decisão da Libertadores

De olho na final da Copa Libertadores, o Atlético-MG usou um time alternativo e perdeu para o Juventude, por 3 a 2, nesta terça-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o time mineiro não teve foco, sobrou ao time gaúcho garra e determinação para buscar a vitória, que só foi garantida aos 48 minutos do segundo tempo. O jogo foi disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), e com portões fechados, devido aos incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil na Arena MRV.